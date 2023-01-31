Россияне пытались наступать на Лиманском направлении, но отошли с потерями – спикер ВСУ

Российские оккупанты предприняли попытку наступательных действий на Лиманском направлении, но получили отпор и отошли с потерями. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам спикера ВСУ, россияне постоянно время от времени предпринимают контрнаступательные действия на Лиманском направлении.

"Нельзя сказать, что сейчас была большая наступательная операция... Они пытаются перехватить у нас инициативу", – сказал Череватый.

По его словам, оккупанты подтягивают мотострелковые подразделения и артиллерию, чтобы удержать оборону и перехватить инициативу.

"В частности, за эти сутки в районе населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка происходили контрнаступательные действия врага. Однако они получили отпор и, понеся потери – 46 погибшими и 90 ранеными, один БТР и несколько грузовиков – отступили", – рассказал Череватый.

29 января Генштаб сообщил, что россияне перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении.

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Наталія Медведєва

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