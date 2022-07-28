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Россияне пытались штурмовать украинские позиции, переодевшись в форму ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 19:04
Россияне пытались штурмовать украинские позиции, переодевшись в форму ВСУ – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области, переодевшись в украинскую полевую форму и надев белые повязки. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах", – говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении оккупанты возобновили штурмовые действия при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии в направлении Авдеевки и поселка Пески, однако безуспешно – войска РФ отошли.

На Славянском направлении враг совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

На Бахмутском направлении в районах Берестового и Нагорного разведчики оккупантов безуспешно пытались уточнить позиции украинских войск. Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям Соледара и Вершины. Потерпели неудачу попытки россиян штурмовать в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья. Здесь подразделения войск РФ с потерями отошли.

На других направлениях оккупанты активных боевых действий не вели – продолжали обстреливать позиции ВСУ и гражданские объекты.

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Оксана Житнюк
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Донбасс штурм форма генштаб разведка боем
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