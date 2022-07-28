ВСУ имеют успехи в контрнаступлении на Херсон, россияне усилили авиаудары — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины имеют успехи в контрнаступлении на южном фронте, а россияне в ответ усиливают авиаудары. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, ситуация на юге остается сложной, но контролируемой.
"Мы знаем, что наши действия раздражают врага, а поэтому он хаотично обстреливает Николаев, разрушая гражданскую инфраструктуру", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что ВСУ имеют "некоторые успехи" в контрнаступлении на южном направлении.
"Сразу после объявления об освобождении Андреевки противник активизировал воздушные удары, однако наши позиции крепки", — заявила она.
Также Гуменюк подчеркнула, что вопросы вывоза зерна из черноморских портов Украина не освещает из соображений безопасности.
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