ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупантов — карта
Вооруженные Силы Украины продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от российских оккупантов — за последние три недели освобождены три населенных пункта. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, за последние две недели ВСУ освободили от оккупантов Ивановку и Лозовое, а на этой неделе — Андреевку. Операция украинских сил в Херсонской области продолжается.
Громов также заявил, что наиболее сложная обстановка на фронте сохраняется на Северском и Бахмутском направлении, где противник пытается продвинуться в направлении Северска и Бахмута.
"Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Так называемое "установление полного контроля" продолжается уже не первую неделю. Но успеха у противника нет", – сказал он.
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