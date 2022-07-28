ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупантов — карта

Вооруженные Силы Украины продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от российских оккупантов — за последние три недели освобождены три населенных пункта. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, за последние две недели ВСУ освободили от оккупантов Ивановку и Лозовое, а на этой неделе — Андреевку. Операция украинских сил в Херсонской области продолжается.

Громов также заявил, что наиболее сложная обстановка на фронте сохраняется на Северском и Бахмутском направлении, где противник пытается продвинуться в направлении Северска и Бахмута.

"Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Так называемое "установление полного контроля" продолжается уже не первую неделю. Но успеха у противника нет", – сказал он.

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Дмитрий Гриниченко

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