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ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупантов — карта

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 13:13
ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупантов — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от российских оккупантов — за последние три недели освобождены три населенных пункта. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, за последние две недели ВСУ освободили от оккупантов Ивановку и Лозовое, а на этой неделе — Андреевку. Операция украинских сил в Херсонской области продолжается. 

Лозовое и Андреевка отмечены красной точкой (Карта: googlemaps.com)

Громов также заявил, что наиболее сложная обстановка на фронте сохраняется на Северском и Бахмутском направлении, где противник пытается продвинуться в направлении Северска и Бахмута. 

"Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Так называемое "установление полного контроля" продолжается уже не первую неделю. Но успеха у противника нет", – сказал он.

Читайте также: Контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ уязвима – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсонская область генштаб контрнаступление
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