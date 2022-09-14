Россияне пытаются спасти свою ПВО: в сторону РФ поехали колонны "Буков" и С-300 – Генштаб
14.09.2022, 18:58
ЗРК С-300 (фото - МО РФ)
Россияне начали перевозить свое вооружение вглубь временно оккупированных территорий, пытаясь спасти его от ударов ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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По данным Генштаба, для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны армии РФ пытается организовать эвакуацию систем ПВО вглубь временно захваченных территорий и в Россию.
В ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы, передает Генштаб.
- Вчера Генштаб сообщал, что на участке трассы Старобельск – Луганск зафиксировано около 300 гражданских авто преимущественно с российскими военными за рулем. Они едут в сторону временно оккупированного Луганска с прицепами, загруженными награбленным имуществом.
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