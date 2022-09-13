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Генштаб о мародерстве РФ: Массово угоняют авто, вывозят мебель и бытовую технику украинцев

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13.09.2022, 19:30
Генштаб о мародерстве РФ: Массово угоняют авто, вывозят мебель и бытовую технику украинцев - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска продолжают мародерство и выезжают на угнанных у мирных жителей авто, загружая прицепы краденным имуществом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, на участке трассы Старобельск – Луганск зафиксировано около 300 гражданских авто. Они едут в сторону временно оккупированного Луганска, при этом машины преимущественно с номерными знаками Харьковской области.

"Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные", – сообщает Генштаб.

Похожая тенденция наблюдается на юге, говорят в Генштабе. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные авто. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных украинцами домов.

  • 11 сентября Генштаб сообщал, что россияне лихорадочно бегут с награбленным из Сватово Луганской области, а также из Борщевой и Артемовки Харьковской области.
  • Сегодня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на Херсонском направлении многие коллаборанты с намародеренным имуществом сбежали еще до наступления ВСУ и даже раньше, чем отступили войска РФ.

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Оксана Житнюк
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