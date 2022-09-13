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"Юг": Возможности РФ пополнять запасы продовольствия, БК и ГСМ фактически сведены к нулю

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 18:07
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

На Херсонском направлении возможности оккупантов по снабжению своих войск с помощью переправ фактически сведены к нулю. Местные жители тоже отказываются помогать россиянам с топливом и продовольствием. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Их возможности (пополнять запасы. – ред.) просто минимизированы фактически до нуля, потому что даже то, что они загружают на эти переправы, оно не добирается до противоположного берега, потому что срабатывает огневой контроль (ВСУ. – ред.)", – сказала спикер "Юга".

Она подчеркнула, что украинские силы дожидаются полной загрузки, и тогда уже наносят удар, чтобы не тратить зря снаряды.

"То, что они не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, – это, конечно, их злит. Они пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди настолько окрылены тем, что приближаются силы обороны, что имеют стойкость и поддержку движения сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты боятся брать у местных даже воду, так как понимают, что "им там не рады", и опасаются, что их отравят.

Она подчеркнула, что ВСУ освободили 13 населенных пунктов на юге, но пока озвучили только пять – и они уже снова оказались под артиллерийскими и авиационными ударами армии РФ. Также россияне оставили много "неприятных сюрпризов" в освобожденных украинскими силами населенных пунктах. Оккупанты, отступая, минировали отдельные участки местности, дома и разные социальные объекты.

Гуменюк также рассказала, что из ряда населенных пунктов юга многие коллаборанты с намародеренным имуществом выехали еще до наступления ВСУ и даже раньше, чем отступили российские оккупационные войска.

  • 12 сентября Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге освободили около 500 кв. км территорий. В частности, были освобождены населенные пункты Высокополье, Белогорка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Миролюбовка.
  • Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие. 
  • Сегодня ОК "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли удары по понтонным переправам россиян через Днепр и Ингулец в районе Новой Каховки и Дарьевки.

Читайте также: Военные ВСУ о кадыровцах под Херсоном: Их используют как заградотряды, а не на передовой

Оксана Житнюк
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Херсон юг контрнаступление Наталья Гуменюк
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