ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам через Днепр и Ингулец, их использование невозможно

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по понтонным переправам россиян через Днепр и Ингулец в районе Новой Каховки и Дарьевки соответственно. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что авиация ВСУ и ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более сотни ударов по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы и боевой техники в тылу, а также дважды атаковали понтонные мосты через Днепр и Ингулец.

Отмечается, что над мостами и переправами противника осуществляется круглосуточный огневой контроль, чтобы оккупанты не могли пополнять запасы техники и боеприпасов.

По результатам ночных боев россияне потеряли 10 человек, танк Т-72, самоходную артиллерийскую установку и одну единицу автомобильной техники. В районе Новой Каховки и Дарьевки поражены два понтонных моста — их дальнейшее использование невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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