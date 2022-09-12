ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам через Днепр и Ингулец, их использование невозможно
Вооруженные Силы Украины нанесли удары по понтонным переправам россиян через Днепр и Ингулец в районе Новой Каховки и Дарьевки соответственно. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что авиация ВСУ и ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более сотни ударов по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы и боевой техники в тылу, а также дважды атаковали понтонные мосты через Днепр и Ингулец.
Отмечается, что над мостами и переправами противника осуществляется круглосуточный огневой контроль, чтобы оккупанты не могли пополнять запасы техники и боеприпасов.
По результатам ночных боев россияне потеряли 10 человек, танк Т-72, самоходную артиллерийскую установку и одну единицу автомобильной техники. В районе Новой Каховки и Дарьевки поражены два понтонных моста — их дальнейшее использование невозможно.
- Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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