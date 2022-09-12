UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам через Днепр и Ингулец, их использование невозможно

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 16:58
ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по понтонным переправам россиян через Днепр и Ингулец в районе Новой Каховки и Дарьевки соответственно. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что авиация ВСУ и ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более сотни ударов по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы и боевой техники в тылу, а также дважды атаковали понтонные мосты через Днепр и Ингулец.

Отмечается, что над мостами и переправами противника осуществляется круглосуточный огневой контроль, чтобы оккупанты не могли пополнять запасы техники и боеприпасов. 

По результатам ночных боев россияне потеряли 10 человек, танк Т-72, самоходную артиллерийскую установку и одну единицу автомобильной техники. В районе Новой Каховки и Дарьевки поражены два понтонных моста — их дальнейшее использование невозможно. 

Читайте также: Херсонская область. В ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, которые освободили ВСУ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область потери России ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 