Россияне ракетами разрушили мост в Сумской области, боятся наступления ВСУ – глава ОВА

Ночью 15 мая российские войска обстреляли Сумскую область и разрушили мост через реку Клевень. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.

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Враги выпустили две ракеты по мосту через реку Клевень в Шосткинском районе.

"Разрушен полностью мост. Как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно, они боятся того, что может быть наступление с территории Украины уже в Россию, потому что они укрепляют свои позиции, активно окапываются, минуют со своей стороны территорию, строят опорные пункты",– рассказал Живицкий.

По информации главы Сумской ОВА, российские военные на своей территории проводят серьезную подготовительную оборонную работу.

Как отметил Живицкий, возросла частота и интенсивность обстрелов Сумской области: россияне применяют более тяжелое вооружение и совершают авианалеты.

8 мая Россия обстреляла еврейское кладбище в Глухове.

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Наталия Медведева

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