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Россияне сменили место запусков иранских дронов, есть две причины – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 09:59
Россияне сменили место запусков иранских дронов, есть две причины – британская разведка - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты изменили места запуска иранских дронов по Украине – перенесли из оккупированного Крыма в Краснодарский край. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 17 декабря.

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Британская спецслужба отмечает, что в последние дни наблюдается всплеск российской кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

"Волны ударов в основном состояли из крылатых ракет воздушного и морского базирования, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запускаемые из Краснодарского края России", – говорится в отчете.

Британцы отмечают, что ранее эти БПЛА в основном запускались из оккупированного Крыма.

"Изменение места пуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, а также с удобством для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию в Астрахани", – резюмировали в британской разведке.

  • 14 декабря оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Над столицей и в области сбили 13 "шахедов".

Читайте также: Появилось видео с обломком дрона, сбитого над Киевом. На нем написано "за Рязань"

Наталія Медведєва
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дрон британская разведка Shahed-136
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