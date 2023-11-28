Россияне ударили по Середина-Буде: погиб ребенок и две женщины, есть раненые и разрушения

В результате российской атаки по гражданской инфраструктуре в Середина-Буде Сумской области погиб ребенок и две женщины, трое ранены, есть разрушения

Фото: Офис генерального прокурора

Российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре в городе Середина-Буда Сумской области, есть погибшие и раненые, сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, удар произошел около 12:30 – захватчики из Вооруженных сил РФ, предварительно, из ракетной системы залпового огня обстреляли гражданскую инфраструктуру в Середина-Буде.

В результате атаки разрушены по меньшей мере пять частных домов, погибли две женщины, еще двое мужчин ранены, их достали из-под завалов, пишет ведомство.

В собственном авто был ранен мужчина и его 7-летняя падчерица, впоследствии она скончалась в больнице, сообщает следствие.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Оккупантам грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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