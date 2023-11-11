Росія накрила вогнем автодорогу на Сумщині: загинули чоловіки, які їхали на мотоциклі

Вдень росіяни обстріляли автомобільну дорогу у Сумській області, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 11 листопада близько 13:00 окупанти обстріляли автодорогу між населеними пунктами Стара Гута і Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Офіс генпрокурора опублікував фото загиблих (18+). Понівечені тіла відкинуло у лісосмугу.

Також сьогодні, у річницю деокупації Херсона, росіяни накривають вогнем обласний центр: є поранені і загиблий.

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