UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия накрыла огнем автодорогу на Сумщине: погибли мужчины, которые ехали на мотоцикле

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 20:48
Россия накрыла огнем автодорогу на Сумщине: погибли мужчины, которые ехали на мотоцикле - Фото
Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Днем россияне обстреляли автомобильную дорогу в Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, 11 ноября около 13:00 оккупанты обстреляли автодорогу между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута Шосткинского района Сумской области.

В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.

Офис генпрокурора опубликовал фото погибших (18+). Изувеченные тела отбросило в лесополосу.

  • Также сегодня, в годовщину деоккупации Херсона, россияне накрывают огнем областной центр: есть раненые и погибший.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнасумская областьСумы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 