Россия накрыла огнем автодорогу на Сумщине: погибли мужчины, которые ехали на мотоцикле
11.11.2023, 20:48
Иллюстративное фото - ресурс окупантов
Днем россияне обстреляли автомобильную дорогу в Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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По данным следствия, 11 ноября около 13:00 оккупанты обстреляли автодорогу между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута Шосткинского района Сумской области.
В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.
Офис генпрокурора опубликовал фото погибших (18+). Изувеченные тела отбросило в лесополосу.
- Также сегодня, в годовщину деоккупации Херсона, россияне накрывают огнем областной центр: есть раненые и погибший.
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