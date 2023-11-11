Россия накрыла огнем автодорогу на Сумщине: погибли мужчины, которые ехали на мотоцикле

Днем россияне обстреляли автомобильную дорогу в Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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По данным следствия, 11 ноября около 13:00 оккупанты обстреляли автодорогу между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута Шосткинского района Сумской области.

В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.

Офис генпрокурора опубликовал фото погибших (18+). Изувеченные тела отбросило в лесополосу.

Также сегодня, в годовщину деоккупации Херсона, россияне накрывают огнем областной центр: есть раненые и погибший.

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