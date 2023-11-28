Росіяни вдарили по Середині-Буді: загинула дитина та двоє жінок, є поранені й руйнування

Унаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі у Середині-Буді на Сумщині загинула дитина та дві жінки, троє чоловіків поранено, є руйнування

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі у місті Середина-Буда Сумської області, є загиблі та поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними слідства, удар стався близько 12:30 – загарбники зі Збройних сил РФ, попередньо, з ракетної системи залпового вогню обстріляли цивільну інфраструктуру у Середині-Буді.

Унаслідок атаки зруйновано щонайменше п'ять приватних будинків, загинуло двоє жінок, ще двоє чоловіків поранено, їх дістали з-під завалів, пише відомство.

У власному авто був поранений чоловік і його 7-річна падчерка, згодом вона померла у лікарні, повідомляє слідство.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Окупантам загрожує від десяти до п'ятнадцяти років тюрми або довічне ув'язнення.

Офіс генпрокурора додає фото:

Читайте також: Росія накрила вогнем автодорогу на Сумщині: загинули чоловіки, які їхали на мотоциклі