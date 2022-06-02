Россияне украли на ЧАЭС оборудования и уникального программного обеспечения на $135 млн

Российские оккупанты во время захвата ими Чернобыльской АЭС украли оттуда 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров радиации, уникальное программное обеспечение и практически все средства пожаротушения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на руководство станции.

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И это не полный список украденного и уничтоженного в чернобыльских лабораториях и вокруг них, он все еще составляется, пишет издание.

"Я не могу сказать, что они нанесли ущерб человечеству, но, безусловно, большой экономический ущерб Украине", — сказал Николай Беспалый, директор Центральной аналитической лаборатории.

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко проверяет сейчас часть украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами. Некоторые все еще передают данные о местоположении.

"Мы видим, что часть его находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места", — сказал он.

В целом, он оценивает стоимость украденного более чем в $135 млн. Программное обеспечение было специально разработано для станции и незаменимо. Беспалый сказал, что некоторые из самых важных функций его лаборатории — мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения — практически невозможны без этого ПО.

"Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, находится оборудование в рабочем состоянии или нет, потому что нет программного обеспечения", — сказал он, добавив, что россияне не смогут им пользоваться, потому что ПО уникальное, сделано специально для оборудования ЧАЭС.

Руководители станции скептически относятся к тому, что чиновники Росатома вывезли программное обеспечение и оборудование для своих целей. По их словам, россияне знали, что не смогут его использовать, и поэтому наиболее вероятным объяснением является то, что их действия были карательными.

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Вадим Ребрина

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