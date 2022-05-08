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Украденная россиянами на ЧАЭС колба с радиоактивным веществом нашлась в Буче – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 00:32
Украденная россиянами на ЧАЭС колба с радиоактивным веществом нашлась в Буче – Энергоатом - Фото
Чернобыльская АЭС (Фото: depositphotos.com)

Одна из украденных во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС колб с радиоактивным веществом нашлась в Буче. Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отмечается, колбу обнаружил житель Бучи, дом которого заняли российские оккупанты, когда захватили город.

Колба показалась странной хозяину дома и он вызвал саперов.

"Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", – сообщает Энергоатом.

Украденная россиянами на ЧАЭС колба с радиоактивным веществом нашлась в Буче – Энергоатом
  • 31 марта российские оккупанты покинули ЧАЭС, они украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции.

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Наталия Медведева
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чаэс буча радиация
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