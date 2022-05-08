Украденная россиянами на ЧАЭС колба с радиоактивным веществом нашлась в Буче – Энергоатом
08.05.2022, 00:32
Чернобыльская АЭС (Фото: depositphotos.com)
Одна из украденных во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС колб с радиоактивным веществом нашлась в Буче. Об этом сообщает Энергоатом.
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Как отмечается, колбу обнаружил житель Бучи, дом которого заняли российские оккупанты, когда захватили город.
Колба показалась странной хозяину дома и он вызвал саперов.
"Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", – сообщает Энергоатом.
- 31 марта российские оккупанты покинули ЧАЭС, они украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции.
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