Украденная россиянами на ЧАЭС колба с радиоактивным веществом нашлась в Буче – Энергоатом

Одна из украденных во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС колб с радиоактивным веществом нашлась в Буче. Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отмечается, колбу обнаружил житель Бучи, дом которого заняли российские оккупанты, когда захватили город.

Колба показалась странной хозяину дома и он вызвал саперов.

"Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", – сообщает Энергоатом.

31 марта российские оккупанты покинули ЧАЭС, они украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции.

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Наталия Медведева

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