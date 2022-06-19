Россияне усилили обстрелы Харькова и распространяют дезинформацию в городе — Терехов

Российская армия усилила обстрелы Харькова и распространение дезинформации среди горожан. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, последние несколько дней в Харькове были очень неспокойными, а поэтому он отменил запланированную поездку в Мадрид.

Терехов призвал харьковчан поменьше находится вне дома или укрытий.

"Не забывайте, что война идет, и враг не только усилил обстрелы, но и делает упор на дезинформацию харьковчан. Поэтому прошу вас верить не тому, что непонятные люди вывешивают у вас на подъездах или рассказывают в очередях, пользоваться официальной информацией", — отметил мэр.

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Дмитрий Гриниченко

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