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Россияне усилили обстрелы Харькова и распространяют дезинформацию в городе — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 16:09
Россияне усилили обстрелы Харькова и распространяют дезинформацию в городе — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: скриншот с видео)

Российская армия усилила обстрелы Харькова и распространение дезинформации среди горожан. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов

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По его словам, последние несколько дней в Харькове были очень неспокойными, а поэтому он отменил запланированную поездку в Мадрид. 

Терехов призвал харьковчан поменьше находится вне дома или укрытий. 

"Не забывайте, что война идет, и враг не только усилил обстрелы, но и делает упор на дезинформацию харьковчан. Поэтому прошу вас верить не тому, что непонятные люди вывешивают у вас на подъездах или рассказывают в очередях, пользоваться официальной информацией", — отметил мэр. 

Читайте также: Россияне боятся потерять железнодорожные пути на севере Харьковской области – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы игорь терехов оборона харькова
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