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Россияне усилили провокации в Энергодаре, из-за обстрела нет света, воды и интернета – мэр

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 17:12
Россияне усилили провокации в Энергодаре, из-за обстрела нет света, воды и интернета – мэр - Фото
Энергодар (Фото - ЕРА)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне усилили провокации. Из-за обстрелов в городе нет света, воды и интернета, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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"В данное время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета", – написал Орлов.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской атомной электростанции и в самом городе сейчас в норме, добавил мэр.

  • 5 октября стало известно, что в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Владимир Путин закрепил это "указом".
  • 6 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что международное сообщество будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной, так как это украинская собственность. После Киева Гросси намерен посетить Москву. 
  • Зеленский сообщил, что на территории ЗАЭС сейчас находятся около 500 российских военных.

Читайте также: "Крупнейшая ядерная кража в истории". Зачем Россия аннексировала Запорожскую АЭС

Оксана Житнюк
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