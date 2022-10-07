Россияне усилили провокации в Энергодаре, из-за обстрела нет света, воды и интернета – мэр

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне усилили провокации. Из-за обстрелов в городе нет света, воды и интернета, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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"В данное время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета", – написал Орлов.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской атомной электростанции и в самом городе сейчас в норме, добавил мэр.

5 октября стало известно, что в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Владимир Путин закрепил это "указом".

6 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что международное сообщество будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной, так как это украинская собственность. После Киева Гросси намерен посетить Москву.

Зеленский сообщил, что на территории ЗАЭС сейчас находятся около 500 российских военных.

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Оксана Житнюк

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