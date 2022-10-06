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Зеленский назвал ничтожной и глупой попытку Путина украсть ЗАЭС: Это же не дворец, не ЮКОС видео

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06.10.2022, 22:57
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский назвал ничтожной и глупой попытку российского диктатора Владимира Путина "перевести в свою собственность" Запорожскую атомную электростанцию. Об этом он сказал в видеообращении 6 октября.

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Зеленский рассказал о сегодняшнем визите в Киев главы Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси – были проведены переговоры о ситуации на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

"Конечно, любые решения текущего руководителя России относительно Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию ​​якобы в свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, глупы. Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству", – сказал президент.

По словам Зеленского, только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской АЭС не будет никаких радиационных инцидентов, и Гросси сегодня подчеркнул, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, так как это украинская собственность.

"Сейчас на станции около 500 оккупантов. А это не что иное, как 500 рисков катастрофы", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что если Запорожская станция не будет работать, Украина получит "определенные сложности", так как не будет профицита электричества, которое Украина может экспортировать в страны ЕС. На фоне этого Зеленский призвал Европу "вместе и в полном единстве бороться за свои интересы".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война МАГАТЭ заэс Запорожская АЭС
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