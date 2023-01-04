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Россияне усиливают отдельные направления, особенно Запорожское – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 16:58
Россияне усиливают отдельные направления, особенно Запорожское – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Оккупанты проводят передислокацию и усиливают свои войска на отдельных направлениях, особенно на Запорожском. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

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"Ситуация остается стабильно сложной. Враг время от времени усиливает обстрелы гражданской инфраструктуры и населенных пунктов на нашей стороне фронта", – сказал Ерин.

Одновременно с этим, по его словам, россияне осуществляют передислокацию своих военных частей, продолжают усиление отдельных направлений, особенно Запорожского, так как там нет природной преграды в виде реки Днепр, как на Херсонском направлении.

Однако и на Херсонском направлении, по словам Ерина, армия РФ тоже продолжает укреплять свои позиции и усиливает активность своих диверсионно-разведывательных групп.

"Но пока что Силы обороны держат оба направления, и врагу не удается совершить какие-либо активные действия", – сказал Ерин.

Он подчеркнул, что задача украинских сил на данный момент – нанести как можно больший урон оккупантам, чтобы минимизировать количество жертв с украинской стороны, когда придет время переходить в наступление.

  • Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать свои силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.

Читайте также: Россия усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет "херсонских" оккупантов

Оксана Житнюк
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война Запорожье евгений ерин запорожское направление
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