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Россия усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет "херсонских" оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 18:33
Россия усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне продолжают попытки наступать в районе Бахмута и усиливают оккупационную группировку на Новопавловском направлении, перебрасывая туда свои подразделения из-под Херсона. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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В сообщении сказано, что РФ пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

"Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных из Херсонского направления", – сообщает Генштаб.

Россия усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет "херсонских" оккупантов

На других направлениях, по данным Генштаба, россияне ведут оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ, обстреливают позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль линии фронта.

По данным Генштаба, в течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток ударили по двум пунктам управления и четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники армии РФ.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс наступление генштаб
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