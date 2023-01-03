Россия усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет "херсонских" оккупантов

Россияне продолжают попытки наступать в районе Бахмута и усиливают оккупационную группировку на Новопавловском направлении, перебрасывая туда свои подразделения из-под Херсона. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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В сообщении сказано, что РФ пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

"Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных из Херсонского направления", – сообщает Генштаб.

На других направлениях, по данным Генштаба, россияне ведут оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ, обстреливают позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль линии фронта.

По данным Генштаба, в течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток ударили по двум пунктам управления и четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники армии РФ.

С 24 февраля 2022-го по 3 января 2023-го россияне потеряли на войне уже 108 190 оккупантов убитыми.

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Оксана Житнюк

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