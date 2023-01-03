Минобороны об угрозе из Беларуси: "Предупреждать" некорректно, РФ решит в последний момент

В Минобороны заявили, что говорить о предупреждениях о возможных направлениях ударов России некорректно, так как противник принимает решение в последний момент. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, в контексте угрозы ударов с северного направления некорректно говорить о предупреждениях, так как в начале большой войны даже российские военные до последнего не знали направления наступлений.

Она отметила, что у РФ было несколько сценариев, а решения принимаются в последний момент по обстановке.

"Идет война, может быть все что угодно. Генштаб говорит, что мы готовимся к любым сценариям. Война в активной фазе, мы видим регулярные ракетные удары и иранские БПЛА", — сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что в Беларуси с февраля идет имитация постоянных военных учений и переброска войск.

"Мы максимально владеем информацией и готовимся к возможной обороне по всем направлениям", — резюмировала она.

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Дмитро Гриниченко

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