Минобороны об угрозе из Беларуси: "Предупреждать" некорректно, РФ решит в последний момент
В Минобороны заявили, что говорить о предупреждениях о возможных направлениях ударов России некорректно, так как противник принимает решение в последний момент. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, в контексте угрозы ударов с северного направления некорректно говорить о предупреждениях, так как в начале большой войны даже российские военные до последнего не знали направления наступлений.
Она отметила, что у РФ было несколько сценариев, а решения принимаются в последний момент по обстановке.
"Идет война, может быть все что угодно. Генштаб говорит, что мы готовимся к любым сценариям. Война в активной фазе, мы видим регулярные ракетные удары и иранские БПЛА", — сказала Маляр.
Замминистра подчеркнула, что в Беларуси с февраля идет имитация постоянных военных учений и переброска войск.
"Мы максимально владеем информацией и готовимся к возможной обороне по всем направлениям", — резюмировала она.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- У Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
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