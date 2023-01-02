Путин будет воевать и попытается потенциально начать новое наступление — Столтенберг

Российский диктатор Владимир Путин попытается потенциально начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

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По его словам, Россия не проявляет никаких признаков готовности к уступкам в войне против Украины. Он отметил, что военная помощь союзников поможет Украине выжить как суверенной стране и заставит Москву говорить о прекращении войны.

Столтенберг заявил, что мобилизация в РФ показала, что Кремль не собирается заканчивать войну.

"Украинские силы имели импульс в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил, многие из них сейчас проходят подготовку. Все это указывает на то, что они готовы продолжать войну, а также попытаться потенциально начать новое наступление", — подчеркнул генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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