UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин будет воевать и попытается потенциально начать новое наступление — Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 12:42
Путин будет воевать и попытается потенциально начать новое наступление — Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин попытается потенциально начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия не проявляет никаких признаков готовности к уступкам в войне против Украины. Он отметил, что военная помощь союзников поможет Украине выжить как суверенной стране и заставит Москву говорить о прекращении войны. 

Столтенберг заявил, что мобилизация в РФ показала, что Кремль не собирается заканчивать войну. 

"Украинские силы имели импульс в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил, многие из них сейчас проходят подготовку. Все это указывает на то, что они готовы продолжать войну, а также попытаться потенциально начать новое наступление", — подчеркнул генсек НАТО.

Читайте также: Россия может наступать на Донбассе. Возможен удар по Киеву и западу Украины — ФРГ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин нато мобилизация йенс столтенберг военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 