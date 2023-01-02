Путин будет воевать и попытается потенциально начать новое наступление — Столтенберг
Российский диктатор Владимир Путин попытается потенциально начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Россия не проявляет никаких признаков готовности к уступкам в войне против Украины. Он отметил, что военная помощь союзников поможет Украине выжить как суверенной стране и заставит Москву говорить о прекращении войны.
Столтенберг заявил, что мобилизация в РФ показала, что Кремль не собирается заканчивать войну.
"Украинские силы имели импульс в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил, многие из них сейчас проходят подготовку. Все это указывает на то, что они готовы продолжать войну, а также попытаться потенциально начать новое наступление", — подчеркнул генсек НАТО.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- У Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
Читайте также: Россия может наступать на Донбассе. Возможен удар по Киеву и западу Украины — ФРГ
Комментарии