Россияне в ПАСЕ: появилась резкая реакция МИД, Зеленский молчит

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Сегодня, когда Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за то, чтобы вернуть делегатов страны-оккупанта России в зал, мир стал "свидетелем поражения европейского парламентаризма". Об этом говорится в реакции МИД на камбэк россиян в ПАСЕ.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ. Это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора и идет ему на уступки", - отметили в МИД.

Дипломаты утверждают, что этим Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европолитике и понизила способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию.

"Моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - резюмировали дипломаты.

По прежнему нет реакции президента Владимира Зеленского, который дистанцировался от ситуации в ПАСЕ.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких конструктивных шагов россиян и вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ об агрессии РФ. Теперь Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

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