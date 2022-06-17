Россияне захватывают дома жителей Херсона, которые выехали из оккупации: депутат облсовета

Во временно оккупированном Херсоне россияне намерены использовать пустующие квартиры для расселения в сотрудников ФСБ. Об этом сообщил Радіо Свобода депутат Херсонского областного совета и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Хлань сказал, что сейчас семьи сотрудников российского ФСБ живут в гостинице, но ФСБ пытается выявить "свободные квартиры", в которые можно их переселить в более комфортные условия.

"Они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто выехал окончательно и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы", – заявил депутат.

Он также утверждает, что бывает, когда жители вынуждены возвращаться на оккупированную территорию, но тех, кто уезжает, больше.

16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".

Сергей Бережной

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