Россияне завербовали "игромана" и использовали его как корректировщика огня – СБУ

ФСБ завербовало уроженца Запорожской области, который ради денег согласился давать россиянам информацию для корректировки артиллерийского огня, сообщает СБУ.

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Служба утверждает, что раскрытый ею агент РФ был "игроманом" и испытывал из-за этого серьезные финансовые проблемы, поэтому сразу согласился на предложение "подзаработать" и начал передавать оккупантам информацию о позициях ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, а также корректировать российские обстрелы.

По данным СБУ, завербованный собирался получить деньги (20 000 грн) на временно оккупированной территории Херсонской области, но был задержан спецназом СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о государственной измене, решением суда он взят под стражу.

7 июля СБУ сообщила, что задержала жителя Николаева, который собирал для РФ информацию о критической инфраструктуре, оборонных объектах и местах дислокации ВСУ.

В конце июня СБУ задержала экс-депутата от партии Витренко, планировавшего создание "Николаевской народной республики".

Сергей Бережной

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