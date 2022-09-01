Россияне завезли провокаторов под видом беженцев на оккупированные территории – Минобороны

Россияне завезли на временно оккупированные территории Украины специально подготовленных провокаторов, которые выдают себя за беженцев и рассказывают местным выдуманные истории о якобы совершенных военных преступлениях украинских сил обороны. Об этом в ходе брифинга 1 сентября рассказала замминистра обороны Анна Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.

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По ее словам, в рамках пропагандистской кампании с территории РФ массово приезжают специально подготовленные провокаторы, которые выдают себя за беженцев, якобы пострадавших от ВСУ.

"Таким способом они (оккупанты. – Ред.) распространяют недостоверную и искаженную информацию, которая шокирует выдуманными подробностями о гибели мирного населения и особенно детей", – сказала замминистра обороны.

При этом, по ее словам, характерная черта провокаторов – восхваление решений руководства РФ об организации образовательного процесса в учебных заведениях на временно оккупированных территориях. Также пропагандисты пытаются убеждать людей в решимости РФ "успешно завершить" войну против Украины. Это якобы подтверждается указом российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии РФ.

Однако люди на временно оккупированных территориях, по словам Маляр, четко понимают, что численность армии РФ будет увеличена за счет принудительного призыва на захваченных украинских землях, "и эти люди обязательно станут пушечным мясом". На фоне этого, как отметила Маляр, на временно оккупированных территориях растут антироссийские настроения.

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Оксана Житнюк

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