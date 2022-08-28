Указ Путина об увеличении армии вряд ли поможет России в войне – разведка Британии
Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии РФ на 137 000 человек вряд ли повысит боевую мощь российских войск в войне против Украины. Об этом пишет Минобороны Британии со ссылкой на выводы своей разведки в Twitter.
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Британцы отмечают, что пока неясно, попытается ли Москва увеличить численность армии РФ за счет набора большего количества контрактников или за счет увеличения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу.
Британские разведчики отметили, что новых добровольцев-контрактников сейчас набирается очень мало, а призывники в армии РФ технически не обязаны проходить службу за пределами территории России.
Поэтому указ Путина вряд ли повлияет на боевой потенциал российской армии в войне против Украины, пришли к выводу в разведке Британии.
- 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек. Минобороны троллит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов.
- Путин вряд ли объявит в России всеобщую мобилизацию, а увеличение численности армии не поможет ему кардинально изменить ситуацию на фронте, констатировали аналитики ISW.
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