В День знаний военная разведка обратилась к российским детям – от первоклассников до выпускников – с призывом "спасти жизнь своему отцу", который, возможно, собирается на войну против Украины или уже воюет, "но еще жив". Текст обращения ГУР выложило на доступном гражданам РФ русском языке.

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Разведка пишет, что первым усвоенным уроком для пришедших сегодня, 1 сентября, в школу детей РФ "станет увеличившееся количество сирот среди их одноклассников".

Ниже приводим обращение "Уроки будущей жизни: обращение к детям россии" без сокращений и правок.

"Дорогие дети россии!

Нынешний учебный год будет для вас годом открытий! Вы узнаете, что ваша страна – преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как и у ваших сверстников, больше нет и никогда не будет папы.

Посмотрите сколько ваших одноклассников сегодня пришли в школу сами или их привели мамы. Их папы ушли убивать других людей и сами были убиты и брошены командирами и страной.

Если ваш папа еще с вами – уговорите его не идти на войну. Вместе с мамой просите его остаться с вами и остаться в живых.

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Сходите к нему на работу и попросите его начальника или командира не забирать у вас отца.

Если он лежит раненый в больнице, попросите его после выздоровления вернуться к вам и больше не воевать. Если он уже воюет, но еще жив, вместе со своими мамами, одноклассниками или самостоятельно идите в часть, где он служит и требуйте у командиров вернуть его домой.

Позвоните ему и убеждайте сдаться в плен и вернуться после плена к вам. Расскажите папе, как вы любите его и ждете.

Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа".

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Євген Пилипенко

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