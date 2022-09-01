UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка обратилась к детям России: Нынешний учебный год будет для вас годом открытий

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 14:43
Разведка обратилась к детям России: Нынешний учебный год будет для вас годом открытий - Фото
Скриншот

В День знаний военная разведка обратилась к российским детям – от первоклассников до выпускников – с призывом "спасти жизнь своему отцу", который, возможно, собирается на войну против Украины или уже воюет, "но еще жив". Текст обращения ГУР выложило на доступном гражданам РФ русском языке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведка пишет, что первым усвоенным уроком для пришедших сегодня, 1 сентября, в школу детей РФ "станет увеличившееся количество сирот среди их одноклассников".

Ниже приводим обращение "Уроки будущей жизни: обращение к детям россии" без сокращений и правок.

"Дорогие дети россии!

Нынешний учебный год будет для вас годом открытий! Вы узнаете, что ваша страна – преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как и у ваших сверстников, больше нет и никогда не будет папы.

Посмотрите сколько ваших одноклассников сегодня пришли в школу сами или их привели мамы. Их папы ушли убивать других людей и сами были убиты и брошены командирами и страной.

Если ваш папа еще с вами – уговорите его не идти на войну. Вместе с мамой просите его остаться с вами и остаться в живых.

Слушайте также: Россиянка советует оккупанту "сломать руку и поехать домой". Или ногу прострелить

Сходите к нему на работу и попросите его начальника или командира не забирать у вас отца.

Если он лежит раненый в больнице, попросите его после выздоровления вернуться к вам и больше не воевать. Если он уже воюет, но еще жив, вместе со своими мамами, одноклассниками или самостоятельно идите в часть, где он служит и требуйте у командиров вернуть его домой.

Позвоните ему и убеждайте сдаться в плен и вернуться после плена к вам. Расскажите папе, как вы любите его и ждете.

Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война обращение дети разведка гур потери призыв отец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 