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Россиянка советует оккупанту "сломать руку и поехать домой". Или ногу прострелить – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 09:42
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Российские оккупанты в Украине деморализованы происходящим и подумывают над членовредительством, чтобы иметь шанс уехать домой раненым, но живым. Об этом речь идет в новом перехвате телефонного разговора одного российского военного с его девушкой в РФ, который выложило Главное управление разведки.

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По словам захватчика, у него "часто такие мысли возникают", "в голову просто постоянно, б*я, – ногу себе, что ли, прострелить?"

Далее следует такой диалог:

— Б*я, я тоже об этом думала, и Паша вчера такой: б*я, пусть он ногу себе прострелит и домой поедет.

— Не получится домой. Пулю вытащат, залатают – и обратно.

— А, то есть, то что чел руку себе сломал и его домой отправили – это нормально, это считается?

— Это вот еще х** его знает, это как повезет.

— Но его же отправили домой.

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— Я себе тоже думал сломать руку. Думал нажраться, короче...

— Сломай себе палец, хе-хе, и все.

— Не, с пальцем не отправят.

— Блин.

— Непонятная фигня, но я надеюсь, что скоро закончится. Просто все уже надоело, действительно, крышу рвет. Хочется домой. Невозможно эту фигню терпеть, хотя я тут только месяц, а пацаны уже по шесть месяцев.

— Да блин, ломайте друг другу руки и уезжайте домой!

— Ой, как хочется...

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Евгений Пилипенко
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