Российская армия за сутки потеряла 350 человек, пять танков и вертолет – сводка Генштаба

Армия России за 28 августа потеряла 350 военных, пять танков, десять артиллерийских систем, пять ракетных систем залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 47 100 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские военные в воскресенье нанесли самые большие потери армии России на Донецком направлении.

С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

личного состава – около 47 100 (+350) человек ликвидировано,

танков – 1947 (+5),

боевых бронированных машин – 4269 (+12),

артиллерийских систем – 1060 (+10),

РСЗО – 279 (+5),

средств ПВО – 149 (+1),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 203 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17),

спецтехники – 101 (+2).

В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские войска понесли потери на Славянском направлении, где они пытались вести разведку боем возле Долины и штурмовать у Богородичного.

Читайте также: Российские офицеры и солдаты "регулярно высмеивают" Шойгу – британская разведка

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.