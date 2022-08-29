Российская армия за сутки потеряла 350 человек, пять танков и вертолет – сводка Генштаба
Армия России за 28 августа потеряла 350 военных, пять танков, десять артиллерийских систем, пять ракетных систем залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 47 100 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Украинские военные в воскресенье нанесли самые большие потери армии России на Донецком направлении.
С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:
личного состава – около 47 100 (+350) человек ликвидировано,
танков – 1947 (+5),
боевых бронированных машин – 4269 (+12),
артиллерийских систем – 1060 (+10),
РСЗО – 279 (+5),
средств ПВО – 149 (+1),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 203 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17),
спецтехники – 101 (+2).
- В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские войска понесли потери на Славянском направлении, где они пытались вести разведку боем возле Долины и штурмовать у Богородичного.
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