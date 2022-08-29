Российские офицеры и солдаты "регулярно высмеивают" Шойгу – британская разведка
Британская военная разведка пишет, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, "вероятно, регулярно высмеивают" главу Минобороны РФ Сергея Шойгу "за его неэффективное и оторванное от реальности руководство" на фоне стагнации российского вторжения в Украину.
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"Шойгу, вероятно, долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям", – пишут в Минобороны Великобритании.
Ссылаясь на "недавние сообщения независимых российских СМИ", союзники пишут из Лондона, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства".
Разведка Британии считает, что о ходе боевых действий российского диктатора Владимира Путина "непосредственно информируют боевые командиры".
- 11 августа Генштаб ВСУ сообщил, что Шойгу и начальник Генштаба РФ Герасимов остаются на должностях формально.
- 23 августа российское издание написало, что Путин якобы потерял доверие к Шойгу и общается с генералами "через его голову".
- 25 августа Шойгу заявил, что "специальна военная операция" (так госпропаганда в России называет тотальную войну на уничтожение Украины и геноцид украинского народа) длится более полугода, потому что якобы "так задумано". На следующий день разведка Британии заявила, что он соврал, когда объяснял замедление армии России.
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