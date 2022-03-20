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Российская авиация стала реже летать в Украине, за сутки ВСУ сбили "лишь" три вертолета

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 00:06
Российская авиация стала реже летать в Украине, за сутки ВСУ сбили
Сбитый российский вертолет (фото - ВС ВСУ)

За прошедшие сутки российская армия снизили присутствие в небе над Украиной, украинские войска сбили лишь три вертолета. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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"19 марта противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен", – говорится в сообщении.

В командовании ВС также призвали западных партнеров предоставить Украине современные системы ПВО и истребители, чтобы план по уничтожению российской авиации был перевыполнен.

Там отметили, что украинские Воздушные Силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов. Ситуация может кардинально измениться, если ВС ВСУ получат современную технику от партнеров и закроют небо от российского терроризма, подчеркнули в командовании.

"Каждый день погибают сотни украинцев, маленькие дети, рушатся целые кварталы мирных городов! Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!" – подытожили в командовании.

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Марк Сировой
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