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Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в Скадовск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 19:45
Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в Скадовск – Генштаб - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Иллюстративное фото: EPA)

Российские захватчики перевезли оккупационную администрацию Херсона в Скадовск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 ноября.

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Как отмечается, оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

Генштаб сообщает, что враг запугивает мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.

"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск", – говорится в сообщении.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в Скадовск – Генштаб

Читайте также: Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами в Херсонской области – NYT

Наталія Медведєва
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война Херсонская область Скадовск
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