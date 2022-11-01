Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в Скадовск – Генштаб

Российские захватчики перевезли оккупационную администрацию Херсона в Скадовск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 ноября.

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Как отмечается, оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

Генштаб сообщает, что враг запугивает мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.

"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск", – говорится в сообщении.

26 октября сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке россияне заваривают канализационные люки, чтобы помешать украинским диверсионным группам.

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Наталія Медведєва

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