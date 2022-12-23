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Российская пропаганда опять врет про "агрессивные планы Варшавы" – разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 18:13
Российская пропаганда опять врет про
Станислав Жарын (фото - скриншот из видео)

Российская пропаганда продолжает системную кампанию по нагнетанию лжи о якобы "агрессивных планах Польши". Об этом пишет в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

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Жарын указывает, что антипольская пропаганда перекликаются с кампанией против президента Владимира Зеленского - уже несколько месяцев российские пропагандистские ресурсы продолжает писать о его намерении якобы "продать Украину" Польше в обмен на гарантии личной безопасности после поражения в войне.

Разведка Польши отмечает, что обе темы постоянно эксплуатируют политики и должностные лица России, в том числе официальный представитель МИД РФ, а также активно поддерживает Беларусь.

Жарын считает, что настойчивость и масштабы, с которыми распространяются эти информационные атаки, указывают высокий приоритет такой пропаганды для Кремля.

Сергій Бережний
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польша пропаганда россии информационная безопасность станислав жарын
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