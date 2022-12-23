Российская пропаганда опять врет про "агрессивные планы Варшавы" – разведка Польши

Российская пропаганда продолжает системную кампанию по нагнетанию лжи о якобы "агрессивных планах Польши". Об этом пишет в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

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Жарын указывает, что антипольская пропаганда перекликаются с кампанией против президента Владимира Зеленского - уже несколько месяцев российские пропагандистские ресурсы продолжает писать о его намерении якобы "продать Украину" Польше в обмен на гарантии личной безопасности после поражения в войне.

Разведка Польши отмечает, что обе темы постоянно эксплуатируют политики и должностные лица России, в том числе официальный представитель МИД РФ, а также активно поддерживает Беларусь.

Жарын считает, что настойчивость и масштабы, с которыми распространяются эти информационные атаки, указывают высокий приоритет такой пропаганды для Кремля.

4 декабря сообщалось, что в Польше активизировалась российская пропагандистская кампания с целью вызвать у поляков нежелание помогать Украине.

22 декабря Жарын писал, что Кремль почувствовал для себя угрозу в связи с визитом Зеленского в США и попытался ответить на нее пропагандой.

Сергій Бережний

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