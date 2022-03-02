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Российская ракета попала в иностранное судно в николаевском порту – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 20:21
Российская ракета попала в иностранное судно в николаевском порту – видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

В Николаевской области российская ракета попала в иностранное судно под флагом Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Украинские пограничники сообщают, что страна-агрессор целит не только в гражданские объекты Украины – сегодня, 2 марта, в порту "Ольвия" российская ракета попала в иностранное судно. В Администрации морских портов Украины сообщили, что пострадал стоящий на рейде порта теплоход Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш). Ракета попала в надстройку, на судне начался пожар.

Для спасения экипажа было направлено два буксира.

По данным ГПСУ, судно зашло 23 февраля и стояло в ожидании нагрузки, без возможности выхода из-за ограничения ВМС РФ.

Российская ракета попала в иностранное судно в николаевском порту – видео

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Оксана Житнюк
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порт Ольвия война бангладеш
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