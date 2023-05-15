UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские чиновники хотят "тихо" разбежаться, но Кремль запретил – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 14:04
Российские чиновники хотят
Владимир Путин (Фото: EPA)

Администрация российского диктатора Владимира Путина запретила высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Несогласным угрожают уголовными делами. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает российское издание Важные истории.

Один из собеседников издания, бывший сотрудник ФСБ, рассказал, что ему известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в Кремле "им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела".

По его словам, сейчас в России среди чиновников много желающих уволиться. Но у Путина расценивают это как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

Собеседники издания подчеркивают, что запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам.

"За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — сказал один из источников.

  • Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл".
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиявладимир путинфсб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 