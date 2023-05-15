Российские чиновники хотят "тихо" разбежаться, но Кремль запретил – росСМИ

Администрация российского диктатора Владимира Путина запретила высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Несогласным угрожают уголовными делами. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает российское издание Важные истории.

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Один из собеседников издания, бывший сотрудник ФСБ, рассказал, что ему известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в Кремле "им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела".

По его словам, сейчас в России среди чиновников много желающих уволиться. Но у Путина расценивают это как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

Собеседники издания подчеркивают, что запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам.

"За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — сказал один из источников.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

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