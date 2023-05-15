Российские чиновники хотят "тихо" разбежаться, но Кремль запретил – росСМИ
Администрация российского диктатора Владимира Путина запретила высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Несогласным угрожают уголовными делами. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает российское издание Важные истории.
Один из собеседников издания, бывший сотрудник ФСБ, рассказал, что ему известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в Кремле "им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела".
По его словам, сейчас в России среди чиновников много желающих уволиться. Но у Путина расценивают это как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".
Собеседники издания подчеркивают, что запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам.
"За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — сказал один из источников.
- Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.
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