Российские ЧВК продолжают вербовать заключенных для войны в Украине – Генштаб

Эмиссары российских частных военных компаний продолжают вербовать заключенных для участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генеральный штаб констатирует, что российские ЧВК продолжают восполнять понесенные в Украине потери личного состава за счет вербовки осужденных преступников.

В частности, по информации Генштаба, 11-12 октября в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан на войну в Украине были завербованы 385 заключенных.

30 августа ГУР сообщило, что в Украине воюют около 5000 боевиков ЧВК Вагнера.

6 октября зарубежные медиа писали, что ЧВК Вагнера активизировала вербовку наемников за пределами России из-за тяжелых потерь в Украине.

Сергій Бережний

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