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Российские ЧВК продолжают вербовать заключенных для войны в Украине – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 18:39
Российские ЧВК продолжают вербовать заключенных для войны в Украине – Генштаб - Фото
Шеврон ЧВК Вагнера (Фото - скриншот видео)

Эмиссары российских частных военных компаний продолжают вербовать заключенных для участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генеральный штаб констатирует, что российские ЧВК продолжают восполнять понесенные в Украине потери личного состава за счет вербовки осужденных преступников.  

В частности, по информации Генштаба, 11-12 октября в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан на войну в Украине были завербованы 385 заключенных.

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ война вербовка заключенные генштаб чвк
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