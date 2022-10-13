Российские ЧВК продолжают вербовать заключенных для войны в Украине – Генштаб
13.10.2022, 18:39
Шеврон ЧВК Вагнера (Фото - скриншот видео)
Эмиссары российских частных военных компаний продолжают вербовать заключенных для участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
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Генеральный штаб констатирует, что российские ЧВК продолжают восполнять понесенные в Украине потери личного состава за счет вербовки осужденных преступников.
В частности, по информации Генштаба, 11-12 октября в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан на войну в Украине были завербованы 385 заключенных.
- 30 августа ГУР сообщило, что в Украине воюют около 5000 боевиков ЧВК Вагнера.
- 6 октября зарубежные медиа писали, что ЧВК Вагнера активизировала вербовку наемников за пределами России из-за тяжелых потерь в Украине.
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