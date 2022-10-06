ЧВК Вагнера усиленно вербуют наемников за рубежом – СМИ
ЧВК Вагнера активизировала усилия по вербовке наемников за пределами России из-за тяжелых потерь в Украине. Об этом пишет издание Middle East Eye.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Два источника, знакомые с ситуацией в ЧВК Вагнера, сообщили изданию, что компания быстро теряет личный состав и технику из-за серии поражений России в Украине.
По словам этих источников, ЧВК пытается пополнить свои ряды за счет наемников из Турции, Сербии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, Канады, Молдовы и стран Латинской Америки, предлагая им более высокие выплаты. До начала полномасштабного вторжения России в Украину компания платила за контракт $3000-5000 в месяц, но теперь эти ставки были увеличены до $10 000.
Источники предполагают, что для пополнения рядов ЧВК Вагнера вышла на связь с организованными преступными группировками в Латинской Америке и европейских странах, таких как Чехия, Молдова и Венгрия. Для вербовки также использовались связи живущих в Европе российских олигархов с местными ОПГ.
"Обычно они набирали людей с солидным военным опытом, но вторжение это изменило. Теперь они пытаются связаться с людьми, которые способны убивать без колебаний и нуждаются в деньгах", – сказал изданию один из источников.
- 30 августа ГУР сообщило, что в Украине воюют около 5000 боевиков ЧВК Вагнера.
- 19 сентября в Генштабе ВСУ заявили, что армия России тащит 400 заключенных из Тамбова на войну в Украине.
- 20 сентября в Пентагоне заявили, что ЧВК Вагнера несет большие потери, а потому ей приходится вербовать наемников среди заключенных.
Комментарии