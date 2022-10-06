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ЧВК Вагнера усиленно вербуют наемников за рубежом – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 21:02
ЧВК Вагнера усиленно вербуют наемников за рубежом – СМИ - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (фото – СБУ)

ЧВК Вагнера активизировала усилия по вербовке наемников за пределами России из-за тяжелых потерь в Украине. Об этом пишет издание Middle East Eye.

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Два источника, знакомые с ситуацией в ЧВК Вагнера, сообщили изданию, что компания быстро теряет личный состав и технику из-за серии поражений России в Украине.

По словам этих источников, ЧВК пытается пополнить свои ряды за счет наемников из Турции, Сербии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, Канады, Молдовы и стран Латинской Америки, предлагая им более высокие выплаты. До начала полномасштабного вторжения России в Украину компания платила за контракт $3000-5000 в месяц, но теперь эти ставки были увеличены до $10 000.

Источники предполагают, что для пополнения рядов ЧВК Вагнера вышла на связь с организованными преступными группировками в Латинской Америке и европейских странах, таких как Чехия, Молдова и Венгрия. Для вербовки также использовались связи живущих в Европе российских олигархов с местными ОПГ.

"Обычно они набирали людей с солидным военным опытом, но вторжение это изменило. Теперь они пытаются связаться с людьми, которые способны убивать без колебаний и нуждаются в деньгах", – сказал изданию один из источников.

Сергій Бережний
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чвк вагнера наемники
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