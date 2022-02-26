Российские диверсанты нарисовали метки корректировки огня на больнице Охматдет: видео
26.02.2022, 19:00
Датчик наведения для крылатых ракет (Скриншот видео)
Российские диверсанты нанесли метки корректировки огня на здание детской больницы Охматдет в Киеве. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.
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Российские оккупанты и их пособники разместили датчики наведения для крылатых ракет на детской больнице Охматдет.
Как отмечается, правоохранители заметили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.
Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены Охматдета, но их обнаружили со всех четырех сторон больницы.
- Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве диверсанты нарисовали метки на жилых домах и газовых трубах.
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