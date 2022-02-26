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Российские диверсанты нарисовали метки корректировки огня на больнице Охматдет: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 19:00
Российские диверсанты нарисовали метки корректировки огня на больнице Охматдет: видео - Фото
Датчик наведения для крылатых ракет (Скриншот видео)

Российские диверсанты нанесли метки корректировки огня на здание детской больницы Охматдет в Киеве. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

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Российские оккупанты и их пособники разместили датчики наведения для крылатых ракет на детской больнице Охматдет.

Как отмечается, правоохранители заметили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.

Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены Охматдета, но их обнаружили со всех четырех сторон больницы.

Российские диверсанты нарисовали метки корректировки огня на больнице Охматдет: видео
  • Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве диверсанты нарисовали метки на жилых домах и газовых трубах.

Читайте также: Как противодействовать меткам российских диверсантов: инструкция ГСЧС

Наталия Медведева
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война киев охматдет метки
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