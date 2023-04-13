Российские элиты понимают, что победы не будет. Все еще надеются на патовую ситуацию – ГУР
Российские элиты понимают, что РФ не сможет одержать победу в своей войне против Украины, но все еще надеются на "ничью". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире канала "Украина 24".
По словам Юсова, российские элиты уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины.
"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно", – сказал представитель ГУР.
Он добавил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.
"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока – в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям", – заявил Юсов.
- 18 марта 2023 года в ГУР заявили, что в Кремле начался поиск преемника Владимира Путина, и это делается за спиной действующего российского диктатора.
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