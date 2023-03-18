ГУР: В Кремле уже идет речь о поисках преемника Путина, и ищет его уже не Путин

В Кремле начался поиск преемника Владимира Путина, и это делается за спиной действующего российского диктатора. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Круг вокруг Путина сужается, он становится все более токсичным, причем как для внешнего мира, так и внутри", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, в Кремле растет недовольство Путиным, особенно в контексте выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом.

"В башнях Кремля все больше недовольства тем, что происходит, все больше мрачного осознания перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина", – сказал Юсов.

Представитель военной разведки заявил, что в Кремле начали подбирать преемника действующему российскому диктатору.

"И да – уже идет речь о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", – сказал Юсов.

Он отметил, что тему выдачи МУС ордера на арест Путина не стали обсуждать в пропагандистских СМИ России, потому что это слишком сильно расходится с распространенными в РФ нарративами.

"Сам факт обсуждения этой новости даже для зазомбированного российского населения был бы каким-то очень странным и чересчур тревожным звонком. Потому что рассказывать целый год о том, что так называемая "спецоперация" идет по плану, а потом получить собственно розыск и предписание об аресте от Международного уголовного суда – тут даже Соловьеву и Скабеевой будет сложно как-то объединить между собой эти вещи", – пояснил Юсов.

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17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Наталія Медведєва

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