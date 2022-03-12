Российские оккупанты частично разграбили гуманитарный груз в Энергодаре – Верещук

Российские войска частично разграбили гуманитарный груз, который доставили во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Об этом заявила на брифинге министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Вчера туда попал гуманитарный груз. Но, по свидетельствам руководства города, его частично разграбили российские оккупанты", – сказала она.

Верещук призвала быстро разгружать гуманитарные грузы.

"Не оставляйте на ночь, ведь, как видите, есть такие печальные случаи. С тяжелым и проблемным путем мы справились, а не справились с теми, кто не должен быть на нашей земле", – сказала она.

Верещук также отметила, что сегодня в Энергодаре не сработал гуманитарный коридор. Грузовики остановились на блокпосту в Васильевке – российские оккупанты не пропустили их, несмотря на предварительные договоренности.

Колонна осталась там ночевать, утром поедет в место назначения, добавила она.

Марк Сировой

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