Российские оккупанты обстреливают Николаев. Беспорядочная стрельба ведется по гражданским объектам, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его информации, идут активные боевые действия под Гурьевкой (село в Новоодесском районе Николаевской области).

"Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", – написал Ким.

По его словам, по городу стреляют с северо-восточной стороны. Горит кафе на улице Новобугской, на проспекте Мира горит автомобиль, на улице Васляева снаряд попал в квартиру, сообщил Ким. На улице Первомайской местный житель получил осколочные ранения. Также снаряд попал в котельную, ее местоположение не указано.

По предварительной информации главы ОГА, жертв нет.

Позже Ким сообщил еще о двух "прилетах" — на улицу Строителей и на стоянку Эпицентра на Херсонском шоссе. Повреждений, по его словам, нет.

В 23:04 Ким сообщил, что обстрел продолжается.

В Управлении здравоохранения Николаевской ОГА сообщили, что оккупанты обстреляли больницу, предоставляющую помощь онкологическим больным.

"Нелюди попали, но большого вреда, к счастью не нанесли. Так что работаем дальше", – написал начальник управления Максим Безносенко.

Вадим Ребрина

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