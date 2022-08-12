Российские оккупанты обстреляли Харьков, пять прилетов – мэр
12.08.2022, 04:31
Один из поврежденных обстрелами россиян домов Харькова (Фото: Игорь Терехов)
Ночью 12 августа российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прозвучало пять взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"В 02:51 ракетный обстрел Харькова. Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском", – написал Терехов.
Он добавил, что более полная информация о ракетном обстреле Харькова будет предоставлена утром.
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