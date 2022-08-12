Российские оккупанты обстреляли Харьков, пять прилетов – мэр

Ночью 12 августа российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прозвучало пять взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"В 02:51 ракетный обстрел Харькова. Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском", – написал Терехов.

Он добавил, что более полная информация о ракетном обстреле Харькова будет предоставлена утром.

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Наталия Медведева

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