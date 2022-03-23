Российские оккупанты попытаются жестче подавлять протесты украинцев – разведка Британии

Британская разведка прогнозирует, что Россия, потерпев неудачу в "покорении" населения временно оккупированных территорий, может прибегнуть к более жестким попыткам подавить протестные настроения. Об этом сообщается на странице Минобороны Великобритании в Twitter.

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Разведка сообщает, что украинцы на временно захваченных Россией территориях продолжают выступать против российской оккупации.

"Попытки России подчинить себе население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных прокремлевских лидеров, пока не удались. Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением все более жестоких и принудительных мер в попытке подавить украинское население", – сказано в сообщении.

21 марта российские оккупанты применили оружие и светошумовые гранаты против жителей Херсона, которые регулярно выходят на митинги за Украину.

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Оксана Житнюк

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