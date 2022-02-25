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Российские оккупанты продолжают наступательную операцию — сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 15:40
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию — сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото: ЕРА

По состоянию на 13:00 российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины в ранее избранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Беларуси вдоль северного участка границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета Воздушно-космических сил РФ.

  • Сегодня, 25 февраля, в Луганской области украинские военные контратаковали российских оккупантов и прорвали их позиции. 
  • Киев вступил в фазу обороны, горожан призывают не покидать помещений или укрытий. 
Вадим Ребрина
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Россия ВСУ война агрессия
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