Российские прокуроры требуют для Гриба шесть лет тюрьмы

Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Как сообщает Громадське, прокуроры страны-агрессора просят для украинца шесть лет заключения.

Срок заключения предлагают отчислять с 25 августа 2017 года.

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По состоянию здоровья Павлу Грибу уже вызвали скорую, но впоследствии заседания продолжили.

Саб Гриб рассказал, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают, жалуется на тошноту и боли.

На заседании 4 марта смог выступить украинский врач Гриба - профессор Василий Притула.

До этого отец Павла Игорь Гриб сообщил, что у молодого человека, который незаконно удерживают в России, вероятно, обнаружили симптомы болезни Альцгеймера.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что Гриб требует немедленной операции на сердце.