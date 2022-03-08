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Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы, есть погибшие – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 04:22
Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы, есть погибшие – глава ОВА - Фото
Иллюстративное фото: Telegram Дмитрий Живицкий

Вчера, 7 марта, российские оккупанты около 23:00 сбросили на жилые кварталы Сум авиабомбы – есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом написал в Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах", – сказано в сообщении.

По словам главы ОВА, среди пострадавших от авиаудара России есть дети.

Живицкий подчеркнул, что "российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население, гибнут дети".

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Яна Катасонова
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