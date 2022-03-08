Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы, есть погибшие – глава ОВА

Вчера, 7 марта, российские оккупанты около 23:00 сбросили на жилые кварталы Сум авиабомбы – есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом написал в Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах", – сказано в сообщении.

По словам главы ОВА, среди пострадавших от авиаудара России есть дети.

Живицкий подчеркнул, что "российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население, гибнут дети".

Россия бункерными бомбами бьет по жилым кварталам Чернигова – это преступление против человечности.

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Яна Катасонова

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