Российские самолеты ночью сбросили авиабомбы на Сумы, есть погибшие – глава ОВА
08.03.2022, 04:22
Иллюстративное фото: Telegram Дмитрий Живицкий
Вчера, 7 марта, российские оккупанты около 23:00 сбросили на жилые кварталы Сум авиабомбы – есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом написал в Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах", – сказано в сообщении.
По словам главы ОВА, среди пострадавших от авиаудара России есть дети.
Живицкий подчеркнул, что "российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население, гибнут дети".
- Россия бункерными бомбами бьет по жилым кварталам Чернигова – это преступление против человечности.
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