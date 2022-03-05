Международное преступление. Войска РФ бункерными бомбами бьют по жилым кварталам – фото

Россия бункерными бомбами бьет по жилым кварталам Чернигова, это преступление против человечности. Об этом сообщает в Telegram глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

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"Российская Федерация совершает преступления против человечности – бомбит жилые кварталы Чернигова", – написал он.

Он отметил, что российские войска не могут преодолеть сопротивление украинских сил и три дня бьют по жилым кварталам и социальным объектам Чернигова.

Сейчас российские войска используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия – неуправляемые бомбы ФАБ-500, отметил Чаус.

Такие бомбы, как правило, используются против промышленных объектов и фортификационных сооружений, но РФ сбрасывает их на мирные кварталы.

Три такие бомбы нашли на месте падения сбитого у Чернигова российского Су-34.

СПРАВКА. По Римскому статуту Международного уголовного суда есть такие типы международных преступлений: геноцид, против человечности, агрессия, военные преступления.